В семье известной писательницы случилась трагедия

В семье писательницы Юлии Шиловой случилась трагедия

Известный автор детективов Юлия Шилова перенесла страшную утрату. У писательницы умер муж.

Трагедия произошла сразу после новогодней поездки на Кубу. Убитая горем женщина рассказала об этом своим поклонникам в социальных сетях.

"Сегодня ночью остановилось сердечко моего любимого … Горько, страшно, больно … Почему ты? Почему так рано? Сейчас я должна принять чудовищную произошедшую трагедию, и научиться жить в новых обстоятельствах, уготованных мне судьбой. Царствие тебе небесное и вечная память! Господи, прими его душу с миром! (Орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", — написала Юлия в своей официальной группе в социальной сети "Вконтакте".

Погибшим избранником писательницы был бизнесмен из Черногории. Все шесть лет совместной жизни Шилова всячески оберегала его инкогнито: Юлия называла мужа исключительно Бо и тщательно избегала любых упоминаний о его личности. Известно только, что часть активов супруга находилась в Хорватии, где Юлия проводила каждую свободную неделю, чтобы понежиться на солнышке. Но счастью женщины не суждено было длиться вечно.

Все отношения Шиловой заканчивались трагически. Первого мужа писательницы во время лихих 90-х расстреляли конкуренты по бизнесу. Второй избранник Шиловой оказался абсолютно не тем человеком, которого Юлия хотела видеть рядом с собой. Уже через несколько месяцев после заключения брака она выгнала мужчину из дома.

И вот, казалось, третий муж писательницы положил конец этой череде неудач.

"У меня есть четкое ощущение, что это — брак по судьбе, — рассказывала Шилова в интервью Sobesednik.ru. — Я могу сказать, что с этим мужчиной чувствую себя как за каменной стеной. Он мне придает силы, уверенность, вдохновение".

К сожалению, и эти отношения трагически закончились.