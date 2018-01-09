У Аршавиной заподозрили серьезные проблемы с психикой

У Аршавиной подозревают серьезные проблемы с психикой

Дебош жены прославленного футболиста вызвал оторопь. Ее призывают пройти лечение.

Который день не утихает скандал, случившейся с женой футболиста Андрея Аршвина Алисой. Ее, напомним, вместе с шестилетней и десятимесячной дочерями сняли с борта Москва-Алматы за якобы деструктивное поведение.

"Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок (10-месячная Есеня Аршавина, дочь Андрея Аршавина — Прим. ред.) закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его. Но подбежала старшая бортпроводница и начала говорить, что очень сильно якобы пахнет. Хотя никто из пассажиров не жаловался. А то, что маленький ребенок обделался, и стало в итоге причиной нашей высадки из самолета", — рассказывала Dni.Ru жена Андрея Аршавина.

Но по версии пассажиров, ставших свидетелями этой грязной во всех смыслах истории, все было не совсем так.

"Мы были в этом самолете! Жена Аршавина не способна даже поменять памперсы своему ребенку! Для этого она позвала няню из эконом-класса, а бортпроводница потребовала соблюдать правила взлета самолета! Алиса сэкономила на билете для слуги (сама купила билеты за 100 тысяч в класс "бизнес" — Прим. ред.), поэтому попала в очень глупую историю с ксивой майора ФСБ! Позор Аршавину за такую жену!", — написал на странице Алисы в социальных сетях один из очевидцев.

На странице Алисы появляются и другие возмущенные комментарии. Многие интернет-пользователи обвинили ее в неадекватности и потребовали у Аршавиной извиниться перед сотрудниками авиакомпании, а также пройти лечение. Люди подозревают у нее серьезные проблемы с психикой. Ничем иным случившееся они не могут объяснить. Сама "любящая жена лучшего мужчины и прекрасного отца, мама троих деток", как сама себя называет Алиса, пока эти нападки никак не комментирует.