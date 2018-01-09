«Аэрофлот» прокомментировал скандал с женой Аршавина

Представитель авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Комсомольской правде» инцидент с женой футболиста Андрея Аршавина Алисой.

По словам собеседника издания, Алиса Аршавина была снята с рейса Москва — Алма-Ата по решению командира экипажа из-за «деструктивного поведения и неподчинения требованиям». Супруга футболиста попыталась добиться, чтобы няня ее ребенка, обладавшая билетом в эконом-класс, была пересажена в салон бизнес-класса. Также Аршавина не следовала инструкциям бортпроводников при подготовке лайнера к взлету, а один из ее детей не был пристегнут.

«Пассажирка Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», — отметили в компании.

Кроме того, представитель «Аэрофлота» сообщил, что после инцидента Алиса Аршавина отправила несколько угроз на мобильный телефон одной из стюардесс рейса.

Между тем сама Аршавина в социальных сетях заявила, что 6 января была снята с рейса якобы из-за «неприятного запаха», исходившего от ее 10-месячной дочери.