Бузовой вызвали скорую

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Врачи спасают Ольгу Бузову 

Дни.ру 6 часов назад

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова обратилась за помощью к медикам. Врачи немедленно прибыли на вызов поющей ведущей.

В программе Stoies на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова сообщила, что ей понадобилась квалифицированная помощь медиков. Звезда телепроекта "Дом-2" опубликовала фотографию, на которой запечатлела собственную руку с воткнутой в нее капельницей.

Многочисленные поклонники сделали вывод, что врачи спасают Бузову от переутомления, ведь график поющей ведущей расписан на месяцы вперед. Ольга успевает не только вести скандально известное реалити-шоу, записывать новые музыкальные композиции, ставить к ним танцы, колесить со своими хитами по различным заведениям страны, сниматься в различных передачах. Неудивительно, что организм 31-летней Ольги просто не выдерживает таких нагрузок.

Ранее Бузова сообщила о том, что тяжело больна.

"Все сразу. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, все тело ломит … еще и на душе тяжело как-то (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)", — поделилась тогда своими симптомами Ольга Бузова.

Некоторые фанаты сделали вывод, что поющая ведущая до сих пор переживает развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Бузова призналась, что разговоры о вычеркивании из памяти прошлого — это ложь: "Мы помним КАЖДОГО, кого к себе подпустили". "Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись", — поделилась Ольга своими переживаниями с подпичиками.

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