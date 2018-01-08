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Цымбалюк-Романовская развлекается с молодым жеребцом
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Цымбалюк-Романовская оседлала молодого жеребца 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости

Ушлая пианистка позабавилась на природе. Она счастлива от каждого прожитого дня.

Это раньше Виталина Цымбалюк-Романовская была лишь тенью старика. А теперь, после развода, она может дышать полной грудью. Элитные салоны красоты, черная икра ложками — женщина с многомиллионными капиталами и тремя квартирами за 100 миллионов может позволить себе мгновения счастья.

Под занавес новогодних каникул украинская пианистка с подругой отправилась на конную прогулку. Красавице-Виталине это сейчас очень важно. Ведь, как писал Куприн, "лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и чувствами. Слышит лошадь лучше кошки, обоняние тоньше, чем у собаки, она чувствительна к ходу времени, к перемене погоды… Нет ей равного на Земле животного". После пережитого подлого предательства Цымбалюк-Романовская доверяет, кажется, только молодым жеребцам.

Конечно, не забывает после прогулки Цымбалюк-Романовская и восстанавливать силы — она регулярно посещает самые дорогие общепиты Москвы. На своей странице в социальной сети Facebook похвасталась, например, походом за угощениями к Аркадию Новикову — одному из самых известных столичных рестораторов.

"Сейчас самое время освоить такие прекрасные места", — улыбается Виталина. — У меня появилось много друзей, которые меня приглашают. Я им благодарна, так как мне действительно важна такая поддержка! Что бы я не сделала — все равно все будет "не так", а биться головой о стену публично я бы не хотела, хотя морально — именно это и происходит".

Поклонники поддерживаю бывшую жену престарелого актера.

"Виталина совершенно все правильно делаете! Вы ни в чем не виноваты и поэтому не к чему прятаться… Смотрим с добрым улыбкой обидчикам в глаза. Пусть им будет стыдно и пусть они сидят в своих норах и носу не высовывают", — пишет ей друг. "Хотелось бы, чтобы было стыдно, если такое возможно", — вздыхает Виталина.

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