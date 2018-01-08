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Дебоширившая жена Аршавина представлялась майором ФСБ
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«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с женой Аршавина 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Instagram

Супруга известного футболиста Андрея Аршавина Алиса была снята с рейса «Москва — Алматы» компании «Аэрофлот» 6 января за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Об этом говорится на сайте авиакомпании. Решение о снятии пассажирки с рейса принял командир судна.

Аршавина, которая находилась с детьми в салоне бизнес-класса, пыталась пересадить туда свою няню, которая летела эконом-классом. Этот инцидент произошел при подготовке воздушного судна к взлету, что противоречило требованиям безопасности. Один из детей Аршавиных также не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение, отмечают в авиакомпании.

«За 200м до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности… и продолжала игнорировать требования экипажа», говорится в сообщении. Кроме того, Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Также Аэрофлот располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

Ранее СМИ сообщили о том, что Алису Аршавину сняли с рейса и доставили в отдел полиции. С ней провели профилактическую беседу после чего отпустили. Она вылетела в Казахстан следующим рейсом.

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