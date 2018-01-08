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Петросян примерил модное пальто дизайнера-гопника
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Евгений Петросян позабавился в модном пальто дизайнера-гопника 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: instagram

Российский юморист и актер Евгений Петросян примерил пальто-тренч из капсульной коллекции дизайнера Гоши Рубчинского и поделился съемкой со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Он поместил видео примерки в своем аккаунте в Instagram Stories. Примеряя тренч, юморист сказал: «Понимаешь, что творят на свете!». Подразумевалось, что классическая модель выглядит необычно благодаря асимметричному дизайну: ее полочки разного цвета (черного и песочного).

Выбранный Петросяном тренч вошел в первую капсульную линию российского дизайнера Гоши Рубчинского для британского бренда одежды и аксессуаров класса люкс Burberry, которая была представлена летом 2017 года в рамках показа коллекции дизайнера сезона весна-лето 2018. Линия от Рубчинского поступила в продажу в российский монобрендовый бутик Burberry в начале января 2018 года.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное).

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