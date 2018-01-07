Французская певица Франс Галль умерла от рака

Французская исполнительница Франс Галль умерла от рака

Популярная французская исполнительница Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на France Press.

Как стало известно, знаменитость долгое время боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Для многих поклонников артистки это известие стало настоящей трагедией, ведь они до последнего надеялись на чудо.

Песенной карьерой Франс занялась больше полувека назад — в 1963 году. Спустя два года она стала участницей музыкального конкурса "Евровидение", на котором одержала победу. Триумф на масштабной европейской площадке помог завоевать любовь поклонников.

За время творческой деятельности Галль не раз присуждали музыкальные награды. Но главным достижением певицы стало получение Ордена Почетного легиона.