Ещё
Французская певица Франс Галль умерла от рака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французская исполнительница Франс Галль умерла от рака 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com

Популярная французская исполнительница Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на France Press.

Как стало известно, знаменитость долгое время боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Для многих поклонников артистки это известие стало настоящей трагедией, ведь они до последнего надеялись на чудо.

Песенной карьерой Франс занялась больше полувека назад — в 1963 году. Спустя два года она стала участницей музыкального конкурса "Евровидение", на котором одержала победу. Триумф на масштабной европейской площадке помог завоевать любовь поклонников.

За время творческой деятельности Галль не раз присуждали музыкальные награды. Но главным достижением певицы стало получение Ордена Почетного легиона.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро хотели скрыть новогодний взрыв
В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв
Войнам криминальных авторитетов в Москве положили конец
Россия заявила о беспределе ЕС
Захарова рассказала о связях с Госдепом
Видео
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
00:49
Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
ДТП Происшествия
00:00
Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры
Безумный мир
00:34
Россиянин спас ребенка от акул
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение