Зачинщик скандала с Пугачевой сжалился над певицей

Зачинщик скандала с Пугачевой сжалился над оплеванной Примадонной

Скандал с новогодним хитом Аллы Пугачевой "Я летала", которую Примадонна исполнила в новогоднюю ночь на Первом канале, продолжает разгораться. Однако сама исполнительница, которой вдоволь досталось от недоброжелателей в самом начале, может не переживать — к ней у поэта Александра Вулыха претензий нет.

Попадать в грязные скандалы сразу после Нового года может стать для Аллы Пугачевой неприятной традицией. В очередной раз ее имя оказалось оплевано недоброжелателями после того, как поэт Александр Вулых расслышал в мелодии ее нового хита "Я летала" плагиат.

Впрочем, вскоре он несколько сбавил накал страстей и даже подчеркнул, что к самой исполнительнице претензий не имеет. Мол, все дело в композиторе Олеге Влади, который и создал этот хит. Однако общественность отказалась переключать свое внимание с заманчивой фигуры Примадонны и продолжила нападать на нее. Александр Вулых был вынужден еще раз повторить свою позицию.

"Претензий к исполнителю, Алле Борисовне Пугачевой, у нас с моим соавтором нет и быть не может", — цитирует сайт "Комсомольская правда" поэта. Он добавил, что вопросы у него остались к композитору и музыкальным редакторам Первого канала, которые не разглядели совпадения мелодий.

"Просто нынче ощущается острый дефицит профессиональных людей и на нашем телевидении, и в журналистике вообще", — с сожалением заметил Александр Вулых. Но даже к Олегу Влади он смог проявить сочувствие.

"Ему не позавидуешь. Успешный молодой парень, у которого все шло как по маслу, и тут вершина успеха — премьера собственной песни на "Новогоднем огоньке" от самой Примадонны! И вдруг такой конфуз! Может, у него и впрямь это случайно получилось?", — предположил поэт.

Отметим, позже Александр Вулых, ставший инициатором этого громкого скандала, предпринял еще более радикальные меры для того, чтобы погасить конфликт. Он убрал из публичного доступа все свои ранние высказывания о возможном плагиате и даже предложил оппонентам разойтись миром.

Ответственность же за то, что конфликт стал приобретать неожиданные масштабы и обрастать все новыми обвинениями, он возложил на "гиен пера". "Пока эта история не засветилась на какой-то телепомойке, я предлагаю прекратить этот неконструктивный спор между авторами, признать факт случайного совпадения музыки и протянуть друг другу руки. Тем более — в канун Рождества", — написал Александр Вулых на своей странице в Facebook.