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Бузова собралась стать тренером сборной РФ по футболу
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Бузова собралась стать тренером сборной России по футболу 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Телеведущая Ольга Бузова не исключила возможности стать тренером сборной России по футболу. Об этом она написала в Instagram.

«Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года», — заявила телеведущая.

Бузова отметила, что умеет мотивировать и способна устроить переворот в российском футболе. Она также добавила, что с симпатией относится к московскому «Спартаку».

В 2012 году телеведущая вышла замуж за полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. В декабре 2016 года они развелись.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

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