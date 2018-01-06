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Волочкова рассекретила богатого любовника
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Волочкова рассекретила богатого любовника 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова выложила на своей странице в Instagram очередные посты и фото, демонстрирующие ее благополучие. Балерина дала понять, что свой зимний отдых она проводит на Мальдивах, она задарена и любима. Имя своего нового возлюбленного Волочкова не называет, но фото, где она обнимает мужчину на фоне одного из терминалов аэропорта Шереметьево, выложила в соцсети.

«Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Это-я. Настоящая и искренняя. Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне. Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои! Объятия любимого человека-тоже мне!» — пишет Волочкова.

Она отмечает, что свое счастье считает абсолютно заслуженным, окружающим советует не завидовать чужому счастью.

«И умейте не завидовать, а радоваться успехам других! А всё, что у меня есть, я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё», — пишет балерина.

У фолловеров серия постов на фоне роскошного авто, а также с отдыха вызвала противоречивую реакцию. Многим такое поведение кажется инфантильным и даже истерическим.

>> Волочкова поставила точку в громком секс-скандале

«Читая Ваш пост сегодня, можно понять только одно, что у вас либо нервный срыв, либо немного лишнего в голове. Зачем вы пытаетесь кому-то что-то доказывать, а потом оправдываться за это», — написала одна из читательниц. Эпатажную танцовщицу также заподозрили в злоупотреблении алкоголем.

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