Звезда «Х-Фактора» экстренно госпитализирована

Певица Сэм Бэйли призналась, что совсем недавно была экстренно госпитализирована после несчастного случая у себя дома в Лейчестере. Победительница шоу «Х-Фактор» пыталась достать вещи с чердака, но в результате потеряла сознание от сильного удара стремянкой.

Публикация от Sam Bailey (@sambaileysinger) Янв 1, 2018 at 9:01 PST

40-летняя исполнительница поделилась с подписчиками в Instagram снимком того момента, когда ее увозили на машине скорой помощи: «Так я выглядела вчера вечером. Без сознания. После обследования выяснилось, что мой череп остался цел, но я решила больше не залезать на чердак».

Фанаты обеспокоились состоянием Сэм. Некоторые посоветовали женщине впредь быть аккуратней. Другие заметили, что падение и удар головой — не самое хорошее начало года. Официальный представитель певицы рассказал в интервью известному журналу, что Сэм была в тот страшный момент не одна в доме. Ее муж, Крейг Пирсон, сразу вызвал скорую помощь.

Близкий друг семьи рассказал: «Она сразу потеряла сознание, ее супруг вызвал медиков, которые доставили Сэм в госпиталь на носилках. Было проведено тщательное обследование. У Бэйли сотрясение мозга и сейчас она отдыхает дома. Сама певица поблагодарила фанатов за беспокойство о своем здоровье и пообещала вернуться на сцену как можно быстрее.