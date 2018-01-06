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Звезда «Х-Фактора» экстренно госпитализирована
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Звезда «Х-Фактора» экстренно госпитализирована 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Фото: Instagram

Певица Сэм Бэйли призналась, что совсем недавно была экстренно госпитализирована после несчастного случая у себя дома в Лейчестере. Победительница шоу «Х-Фактор» пыталась достать вещи с чердака, но в результате потеряла сознание от сильного удара стремянкой.

40-летняя исполнительница поделилась с подписчиками в Instagram снимком того момента, когда ее увозили на машине скорой помощи: «Так я выглядела вчера вечером. Без сознания. После обследования выяснилось, что мой череп остался цел, но я решила больше не залезать на чердак».

Фанаты обеспокоились состоянием Сэм. Некоторые посоветовали женщине впредь быть аккуратней. Другие заметили, что падение и удар головой — не самое хорошее начало года. Официальный представитель певицы рассказал в интервью известному журналу, что Сэм была в тот страшный момент не одна в доме. Ее муж, Крейг Пирсон, сразу вызвал скорую помощь.

Близкий друг семьи рассказал: «Она сразу потеряла сознание, ее супруг вызвал медиков, которые доставили Сэм в госпиталь на носилках. Было проведено тщательное обследование. У Бэйли сотрясение мозга и сейчас она отдыхает дома. Сама певица поблагодарила фанатов за беспокойство о своем здоровье и пообещала вернуться на сцену как можно быстрее.

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