Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами

В Сети появилось видео, где женщина активно выясняет отношения с человеком, к которому она обращается как к Филиппу Киркорову. Женщина кричит в спину российскому певцу, что он оскорбил ее. Киркоров никак не реагирует. Видео опубликовал Пятый канал.

«Извинитесь передо мной, король эстрады, за ваши грубые слова! Король эстрады, вам кто дает право? Если вы живете в России, то можете хамить людям? Бессовестный человек, кто вам дает право называть меня проституткой русской? Я вам что, проститутка?» — высказывается женщина.

В потоке речи, обращенной к Киркорову, слышны слова Филя, бессовестный человек, наглый тип. Из закадровых пояснений к ролику становится понятно, что инцидент произошел в Майами, где в магазине поклонница певца подошла к нему пообщаться. Однако в итоге женщина пригрозила Киркорову судом за оскробления.

«Ну все, Филя, я на вас в суд подам. Вы любите на все газетки в суд подавать, а я на вас подам за то, что вы меня оскорбили», — заявила она.

Комментируя инцидент, Киркоров сказал, что иногда его преследуют поклонники, а видеозапись сделал больной человек.