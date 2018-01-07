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Киркоров прокомментировал скандальное видео
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Киркоров прокомментировал скандальное видео 

7 Дней
Фото: globallookpress.com

Филипп Киркоров, похоже, встретил новую «розовую кофточку». Поклонница, попросившая на днях у короля эстрады автограф, обвинила артиста в публичных оскорблениях. По её словам, она встретила Филиппа на одной из главных улиц Майами. Она якобы вежливо обратилась с просьбой уделить ей время и дать автограф, но в ответ услышала нецензурную брань.

Сразу после этого она достала телефон из кармана и начала снимать Киркорова на камеру. Позже она опубликовала в Сети видео, на кадрах которого преследует Филиппа и требует его извиниться за сказанное. Певец на кадрах ролика игнорирует поклонницу, делая вид, что занят телефонным разговором. Фанатка теперь грозится подать на короля эстрады в суд за оскорбления.

Чуть позже представители СМИ связались с артистом с просьбой разъяснить ситуацию. Киркоров не признал свою вину, заявив, что его часто преследуют незнакомые люди на улице. «Ну пристают ко мне ежедневно столько людей на улице… Я на отдыхе нахожусь. Пристала. Что-то хочет. Меня уже очень сложно чем-либо обеспокоить. Я уже привык ко всему!» — прокомментировал своё поведение Филипп в беседе с РЕН-ТВ.

Напомним, что Филипп улетел в Майами на днях. Там он отдыхает вместе с детьми, Кристиной Орбакайте, а также её мужем Михаилом Земцовым и их дочкой Клавдией.

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