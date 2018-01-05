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Врач-телеведущая Ирина Чукаева скончалась
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Скончалась Ирина Чукаева 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

В Москве на 67-м году жизни умерла известная врач-телеведущая Ирина Чукаева. Об этом пишет "МК".

По данным издания, Ирина Чукаева скончалась в 13-й горбольнице из-за осложнений после пневмонии.

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Ирина Чукаева — врач-кардиолог, завкафедрой клинической терапии медуниверситета им. Пирогова, профессор. Также она являлась заведующей московским отделением Российского медицинского общества артериальной гипертонии. В течение 10 лет была автором и ведущей программы "Студия "Здоровье" сначала на канале "Россия", затем на ОРТ.

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