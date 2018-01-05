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Звезда «Дома-2» раскрыла секрет попадания на шоу
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Звезда «Дома-2» раскрыла секрет попадания на шоу 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: instagram.com/solntcezvezda

Одна из самых ярких участниц телепроекта "Дом-2" — Ольга Солнце — рассказала о том, как ей удалось попасть на шоу в числе первых 15 участников. Девушка призналась, что сама не знала, куда идет.

Ольга Солнце запомнилась зрителям шоу "Дом-2", которые начали смотреть программу с самых первых дней. На телепроект она попала в числе первых 15 человек. "Когда проходила отбор, была не в курсе, что это кастинг на телевизионный проект", — призналась Солнце.

Она рассказала, что в тот момент жила в Пензе и работала журналистом. В силу своей профессии и склада характера старалась не пропускать ни одного яркого события в городе. Среди них оказался и кастинг на шоу "Дом-2".

Ольга Солнце рассказала о том, что из себя представлял кастинг на первых порах. Участникам было необходимо пройти пять этапов отбора. "Помню, что нужно было ответить на 40 вопросов анкеты, а потом встать и покрутиться перед камерой", — цитирует портал Dom2.Life Ольгу Солнце.

При этом финальный список тех, кто все же появится в шоу, оставался секретом до самого последнего момента. Несмотря на то, что девушка успешно прошла отбор, по ее признанию, продюсеры не возлагали на нее больших надежд.

"На проекте я с первых дней завоевала авторитет у других участников. Впоследствии продюсеры говорили мне, что для многих это было удивлением: они думали, я не продержусь долго на шоу", — рассказала Ольга Солнце.

Она уверена, что успех ей принесли личные качества — ответственность, внимательность и способность проявить лидерство. "Я каждый вечер играла на гитаре и пела колыбельные в женской спальне. Не ложилась спать до тех пор, пока не засыпали все остальные девочки", — вспомнила девушка.

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