Умер звезда «Стар Трека» и «Грейс в огне»

В США на 34-м году жизни скончался актер Джон Пол Стюер, который снимался в популярных сериалах "Звездный путь" и "Грейс в огне", а также пел в рок-группе P. R. O. B. L. E. M. S. Причина смерти Стюера, чья актерская карьера началась в три года, не сообщается, пишет Sun.

Одной из самых запоминающихся ролей Джона Стюера стал представитель расы клингонов Александра Роженко в сериале "Звездный путь: Следующее поколение".

"Мы потеряли нашего фронтмена и, что гораздо хуже, близкого друга. Прощай, Джонни, мы любим тебя", — написали участники группы P. R. O. B. L. E. M. S.

Джон Пол Стюер родился в Калифорнии в марте 1984 года.

В последние годы Стюер отошел от актерской карьеры, посвятив себя музыке. Кроме того, американец владел веганским ресторанов в Портленде, штат Орегон.