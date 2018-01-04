Затравленная Пугачева нанесла удар злопыхателям

Новая песня Аллы Пугачевой стала настоящим хитом. Триумф певицы стал своеобразным ответом тем, кто обвинял ее в плагиате.

Судить о популярности новой композиции Аллы Пугачевой "Я летала" можно по рейтингу iTunes. Песня стала лидером музыкального сервиса всего через несколько минут после публикации.

Загрузили трек в систему 3 января. Пользователи планшетов и телефонов под управлением операционной системы iOS тут же начали слушать композицию, что подняло ее на вершину топ-10 популярных песен, передает телеканал "360".

Важно отметить, что Аллу Пугачеву фактически затравили после премьеры клипа "Я летала" в новогоднюю ночь. Ее обвиняют в плагиате.

Напомним, одним из первых на Примадонну набросился поэт Александр Вулых. На защиту Пугачевой встал композитор Олег Влади, автор нашумевшего хита.

"Я хотел бы попросить авторов, которые предъявляют какие-то претензии, оставить в покое Аллу Борисовну. У нас любят смещать акценты на исполнителей, потому что они на виду, они лицо представляемой песни. Она здесь вообще ни при чем. Речь идет об авторской части, к которой исполнитель в принципе отношения не имеет", — заявил он.

По словам Влади, предъявлять претензии певице некрасиво и непрофессионально.