Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову

Знаменитый ведущий Андрей Малахов подвел итоги года. Артист высказался по поводу развода актера Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

На страницах журнала Starhit Малахов пересказал историю отношений звездной пары.

"Их первая встреча произошла, когда он, народный артист, любимец публики, гастролировал в Киеве, а она, нежная красавица, блондинка 16 лет от роду, подошла к нему за автографом. А через пятнадцать лет уже совместной жизни они расписались", — заявил он.

Разлад, по словам ведущего, произошел спустя год семейной жизни.

"Начались взаимные обвинения, экзерсисы с недвижимостью и судебные разбирательства", — добавил он.

Малахов уточнил, что случившееся ударило и по нему.

"В итоге — громкий и скандальный развод, от которого грустно всем, в особенности нам, романтикам", — заключил он.

Также звездный ведущий назвал девушку года. По его словам, этого звания достойна Диана Шурыгина.

"Феерическое превращение бедной жертвы насилия в публичную персону (именно так сегодня называет себя Дианочка) и почти 5 миллионов просмотров на ее YouTube — железный аргумент". — уверен артист.

Певицей года Малахов признал Ольгу Бузову.

"И в кино она снималась, и коллекцию одежды выпустила, и на театральных подмостках выступала, и на эстраду вышла", — восхитился он.