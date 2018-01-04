Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову 

Знаменитый ведущий Андрей Малахов подвел итоги года. Артист высказался по поводу развода актера Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
На страницах журнала Starhit Малахов пересказал историю отношений звездной пары.
"Их первая встреча произошла, когда он, народный артист, любимец публики, гастролировал в Киеве, а она, нежная красавица, блондинка 16 лет от роду, подошла к нему за автографом. А через пятнадцать лет уже совместной жизни они расписались", — заявил он.
Разлад, по словам ведущего, произошел спустя год семейной жизни.
"Начались взаимные обвинения, экзерсисы с недвижимостью и судебные разбирательства", — добавил он.
Малахов уточнил, что случившееся ударило и по нему.
"В итоге — громкий и скандальный развод, от которого грустно всем, в особенности нам, романтикам", — заключил он.
Также звездный ведущий назвал девушку года. По его словам, этого звания достойна Диана Шурыгина.
"Феерическое превращение бедной жертвы насилия в публичную персону (именно так сегодня называет себя Дианочка) и почти 5 миллионов просмотров на ее YouTube — железный аргумент". — уверен артист.
Певицей года Малахов признал Ольгу Бузову.
"И в кино она снималась, и коллекцию одежды выпустила, и на театральных подмостках выступала, и на эстраду вышла", — восхитился он.