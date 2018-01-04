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Голливудская актриса вышла замуж за свою подругу
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Голливудская актриса вышла замуж за свою подругу 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу Эмму Портнер.

"Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", — написала Пейдж в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию с обручальными кольцами.

Публикация от @ellenpage

Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом 2017. О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.

Эллен Пейдж получила мировую известность благодаря съемкам в таких фильмах, как "Люди Икс", "Начало" и "Лицом к лицу". За роль в картине "Джуно" актриса была номинирована на "Оскар".

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