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Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову
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Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com

Телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию своей семьи. Некоторые подписчики обратили внимание на Веру Алентову, которая, по мнению привередливых критиков, переборщила с пластическими операциями.

Юлия Меньшова поздравила своих поклонников с Новым годом и поделилась фотографией семьи. Особое внимание пользователей Сети привлекла к себе внешность ее матери, Веры Алентовой.

Строгие критики в очередной раз пришли к выводу, что 75-летняя актриса слишком сильно увлекается пластическими операциями, передает издание teleprogramma.pro. Для своих лет она выглядит прекрасно, однако сетевые эксперты отмечают, что с каждым годом Вера Алентова все больше становится похожа на восковую куклу, а не на живого человека.

Отметим, ранее пластический хирург клиники "Коррект" Дмитрий Скворцов рассказывал Dni.Ru об операциях, которые пережила актриса. По его словам, первую круговую подтяжку Алентова сделала еще в конце 1990-х, а мимика у нее стала меняться после вмешательства во внешность в 2009 году.

"Хирургических манипуляций на лице знаменитости много, и как следствие — асимметрия лица, появление отечности и рубцов. Искажение черт лица говорит нам о возможном наличии биополимерного геля в структуре подкожного слоя", — заметил специалист.

"Устранить хирургические и косметологические ошибки с каждым годом становится все сложнее — приходится повторять процедуру или удалять биополимерный гель", — добавил он. Ситуация осложняется тем, что даже пластической хирургии сложно побороть возрастные изменения. К тому же, реакция организма на вмешательство специалистов каждый раз индивидуальна.

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