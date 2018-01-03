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Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
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Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Россияне были шокированы неожиданным появлением ведущего Андрея Малахова в эфире Первого канала. Артист появился на экранах в программе "Аффтар жжот".

Взволнованные пользователи социальных сетей обсуждают передачу на главном федеральном канале страны, ведущим которой был Малахов. Некоторые решили, что звездный журналист решил вернуться на прошлое место работы.

"Андрей, вы снова на Первом канале? Это неожиданно!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред)", — пишет один из подписчиков ведущего в социальной сети Instagram.

Судя по всему, пользователь Сети принял за возвращение Малахов повтор программы, которая была записана в начале 2017 года.

Отметим, что днем 3 января на "Первом" показывали передачу "Аффтар жжот". Информация, размещенная на сайте канала, гласит, что последний выпуск программы вышел в эфир 25 января 2017 года.

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Теперь передачу ведет Дмитрий Борисов. Он сменил Малахова на этом посту после того, как последний решил уйти на телеканал "Россия 1".

Напомним, что скандал с уходом Малахова разгорелся летом 2017 года. Ходили слухи, что он был вынужден пойти на этот шаг из-за беременности жены. Позже выяснилось, что у знаменитого ведущего был конфликт с продюсером.

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