5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь

Сын известной исполнительницы Дилнозы Каримовой скончался в ночь на 1 января 2018 года. У пятилетнего мальчика остановилось сердце.

О страшной трагедии на своей странице в социальной сети Facebook рассказала сама Каримова. "Мой ребенок Диёрбек скончался ночью 31 декабря в 20:15 в одной из клиник Дели. Ему было 5 лет и 7 месяцев. Его сердце не вынесло химиотерапию", — написала она.

Все деньги, собранные на лечение мальчика, она попросила раздать нуждающимся. "Прошу, молитесь за него. Берегите своих детей", — закончила обращение она.

У Диёрбека была диагностирована четвертая стадия лимфомы. Мальчика похоронят 3 января в городе Худжанде в Таджикистане, передает Sputnik.

Напомним, что страшное заболевание у мальчика нашли всего лишь несколько месяцев назад. Сначала его лечили в Киргизии, но после было принято решение перевезти его в Индию для проведения срочной операции.

Деньги на лечение Диёрбека собирали всем Таджикистаном. Помогали найти необходимую сумму многие деятели культуры страны. Теперь щедрые пожертвования отправятся на помощь другим нуждающимся.