Украинцы не пустили в Крым звезду русского шансона

Украина помешала шансонье Евгению Кемеровскому посетить Крым

Украинские пограничники не пропустили российского певца Евгения Кемеровского на территорию Крыма. Шансонье приехал на Украину на поезде, но не оформил необходимое разрешение, сообщил в Facebook постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Он пояснил, что соответствующий документ выдают на украинском пропускном пункте.

Прибывший в Украину поездом не оформил необходимое разрешение на въезд в Крым. Кстати, господин Евгений является автором слов песни «Глухонемая любовь» Бориса Моисеева и многих других российских новогодних шлягеров. Как и кем заменят эту звезду собственной культурной программы — понятия не имею

Кемеровский попытался попасть в Крым через КПП «Чонгар» со стороны Украины. Спецразрешение он должен был получить в органах Государственной миграционной службы Украины. Как отметила начальница пресс-службы Бердянского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Неля Доценко, этот документ иностранцы и люди без гражданства должны иметь для пересечения «административной границы с полуостровом».

Елену Яковлеву не пустили на Украину

По данным СМИ, Бабин при прохождении пограничного контроля заявил, что имеет недвижимость на территории Крыма, и поэтому имеет право на посещение полуострова.

По данным сайта «Экономика сегодня», Украина попала в трудную ситуацию из-за ввода биометрического контроля на своей территории. Новая процедура мешает самим украинцам ездить в Россию в целях заработка. Как отметил политолог Дмитрий Абзалов, люди будут вынуждены получать двойное гражданство, как это делают в Польше. Если они не захотят оставаться в стране, то начнется проблема с выплатой пенсий. Молодые люди не будут отчислять деньги в Пенсионный фонд, пояснил эксперт.

Как напомнили в РИА ФАН, Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Это произошло в марте 2014 года. Свыше 96% крымчан высказались в поддержку воссоединения с Россией. Власти Украины с этим несогласны. Они по-прежнему называют полуостров своей территорией.

Ранее российские банкноты с Крымом попали под запрет на Украине. Соответствующее решение приняли в Нацбанке. В стране нельзя проводить кассовые, валютно-обменные операции с банкнотами и монетами ЦБ России, на которых есть карты, символы, здания, памятники археологии, архитектуры, истории, пейзажи и другие объекты, расположенные на полуострове.