«Я до сих пор нахожусь в трансе»: скандал с Пугачевой

«Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый скандал с Пугачевой

Выступление Аллы Пугачевой в новогоднем телеэфире, которое в этот раз понравилось чуть ли не всем ее прошлогодним критикам, неожиданно обернулось скандалом. На певицу, а точнее на автора песни, которую она исполнила в ночь на первое января на Первом канале, посыпались обвинения в плагиате.

Возмутителем спокойствия оказался поэт Александр Вулых.

«Вот не хотели телезрители видеть и слышать на «Новогоднем Огоньке» Аллу Борисовну, ан нет — решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади «Я летала», — написал Вулых в своем фейсбуке первого января.

«Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню «Придуманная любовь», написанную более пятнадцати лет назад», — заявил Вулых.

По словам поэта, его песня была настоящим хитом и получила несколько дипломов конкурса «Песни года».

«Так что, когда будете слушать и смотреть «Новогодний Огонек», непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат», — заявил Вулых.

Что бы не быть голословным поэт предложил всем желающим посмотреть и сравнить две песни. «Неприятным скандалом пахнет эта история, друзья мои», — резюмировал он.

«Взял человек сарухановскую песню, придумал на нее новый текст, поменяли немножко тональность, и все, продал Пугачевой как свою. Нотка в нотку, даже к бабке не ходи», — отметил он в интервью «Известиям».

По его словам, чтобы понять это, не надо быть композитором.

Однако, уже второго января скандал получил неожиданное продолжение. Вулых признался, что Пугачева позвонила ему первого января, чтобы уладить недопонимание.

«Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — цитирует поэта сайт kp.ru.

Что думает Олег Влади — автор песни «Я летала» о посыпавшихся в его адрес обвинениях, на данный момент не известно.

Уже вечером второго января с комментариями выступил и Игорь Саруханов. Он обратился к своим поклонникам также через фейсбук, не сумев справиться с натиском вопросов от прессы.

«Я не хотел комментировать происходящее в СМИ, относительно сходства новой песни А. Б. Пугачевой с моей песней «Придуманная любовь» на стихи А. Вулыха, но не дающие мне покоя, СМИ уже второй день забрасывают меня и моего соавтора вопросами и просьбами прокомментировать этот факт.

У меня нет претензий к Алле Пугачевой, но к композитору есть.

Считаю не допустимым факт плагиата, если он имеет место.

В данном случае факт на лицо, и этим должны заниматься специалисты, которые призваны выявлять, восстанавливать права авторов и защищать их!

Одна и та же мелодия, в двух разных песнях, публично звучать не может!», — заявил Саруханов.

Вместе с тем он отметил, что до сих пор находится в трансе. «Конечно же, мне очень это неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по-моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения», — заявил музыкант в интервью РЕН ТВ.

Саруханов не знает, как относиться к подобной наглости. «Это как называется? Я бы не сказал, что это был хороший подарок на Новый год для меня. Я до сих пор в трансе нахожусь», — отметил он.

Стоит отметить, что прошлогоднее выступление Пугачевой также сопровождалось скандалом.

В сети была даже создана петиция, авторы которой выступили против засилья «звезд-пенсионеров» на телеэкранах в ночь на 1 января. По иронии судьбы выступление Пугачевой в этот раз понравилось автору той самой петиции Вадиму Манукяну.

«Браво! С творческой победой вас, Алла Борисовна!» — написал блогер в комментарии к клипу на песню Пугачевой «Я летала» для телешоу «Новогодняя ночь на Первом».

«Она могла просто обидеться на тех, кто выступил с критикой в ее адрес год назад, и полностью отказаться от выступлений в новогодних эфирах, но, к счастью, этого не произошло, — заявил блогер в интервью ФАН. — Всеми любимая Примадонна отлично поработала в современном формате и представила результат на суд зрителей.

Народная артистка СССР тем самым вновь доказала, что кое-кто рано списал ее со счетов. И если уж быть совсем откровенным, чувствую в этом ее успехе и свой маленький вклад».