Костенко ждет ребенка от Тарасова

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко готовятся к радостному событию. В скором времени у пары появится ребенок.

"Девушка футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ждет ребенка", — сообщает паблик SUPER со ссылкой на собственный источник.

Полузацитник и королева красоты пока не комментируют поступившую информацию. Молчат и друзья пары.

При этом поклонники Тарасова и Костенко уже вовсю поздравляют своих любимцев. "Здоровья Вашей семье и вашему малышу", "Настя я вас поздравляю", "Детишки, это такое счастье", — написали фанаты Анастасии в соцсети.

Напомним, в конце декабря стало известно о свадьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Об этом сообщила сама счастливая невеста. На своей страничке в Instagram модель опубликовала несколько фотографий, на одной из которых позирует с обручальным кольцом. Его украшает внушительный бриллиант.

Отметим, что для Дмитрия Тарасова предстоящий брак будет уже третьим по счету, он воспитывает дочь от первой жены. А вот Анастасия Костенко выходит замуж и готовится стать мамой впервые.