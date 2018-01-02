Ещё
Костенко ждет ребенка от Тарасова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла Татьяна Майорова
Умерла Татьяна Майорова

Костенко ждет ребенка от Тарасова 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: instagram.com/kostenko.94

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко готовятся к радостному событию. В скором времени у пары появится ребенок.

"Девушка футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ждет ребенка", — сообщает паблик SUPER со ссылкой на собственный источник.

Полузацитник и королева красоты пока не комментируют поступившую информацию. Молчат и друзья пары.

При этом поклонники Тарасова и Костенко уже вовсю поздравляют своих любимцев. "Здоровья Вашей семье и вашему малышу", "Настя я вас поздравляю", "Детишки, это такое счастье", — написали фанаты Анастасии в соцсети.

Напомним, в конце декабря стало известно о свадьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Об этом сообщила сама счастливая невеста. На своей страничке в Instagram модель опубликовала несколько фотографий, на одной из которых позирует с обручальным кольцом. Его украшает внушительный бриллиант.

Отметим, что для Дмитрия Тарасова предстоящий брак будет уже третьим по счету, он воспитывает дочь от первой жены. А вот Анастасия Костенко выходит замуж и готовится стать мамой впервые.

Дни.ру: последние новости
Фонограмщица Ротару и молодящийся Антонов возмутили бесстыдством в новогоднюю ночь Табакова отключили от аппаратов Саруханов в трансе от наглого плагиата Пугачевой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нидерланды приняли важное решение по делу MH17
Сердючка высказалась о запрете на фильмы РФ
Рассекречен пугающий прогноз Нострадамуса
Литва решила восстанавливать контакты с РФ
РФ предрекли возвращение к «суровым будням»
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
01:16
Пожирающая собственный хвост змея попала на видео
В мире
00:18
Белка устроила переполох в полицейском участке
Происшествия
01:19
«Верные друзья» Минобороны поздравили россиян
Армия
00:18
Американский полицейский чудом избежал смерти
Происшествия
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение