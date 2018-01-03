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Собчак рассказала о минировании своей квартиры
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Ксения Собчак рассказала о минировании своей квартиры 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС

36-летняя Ксения Собчак рассказала об эвакуации своего дома.

В то время как у одних звезд год начался с отпусков, у Ксении Собчак — с приключений. Если ранее телеведущая и кандидат в президенты подверглась жесткой критике со стороны пользователей Сети за размещение ролика на фоне православного храма, то теперь с ней случился неприятный инцидент.

Подозреваю, что год будет полным сюрпризов! Они начались уже с первого дня! Какой-то прекрасный человек, видимо имеющий доступ к моим личным данным, сообщил что моя квартира заминирована. Второго числа ведь так приятно, когда дом эвакуируют, а к тебе приходит милиционер с собакой. По факту звонка заведено уголовное дело. И это только начало, — сообщила в своем Instagram Ксения (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

Причину такого поступка со стороны злоумышленника Ксения не уточнила. В комментариях фолловеры звезды предполагают, что это связано с политической деятельностью Собчак.

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