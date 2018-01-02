Пугачева позвонила обвинившему ее в плагиате поэту

Поэт Александр Вулых написал на своей странице в фейсбуке, что новая песня Аллы Пугачевой "Я летала", написанная молодым автором Олегом Влади, похожа на хит Игоря Саруханова "Придуманная Любовь". Об этом пишет "Комсомольская правда".

Саруханов в шоке от наглого плагиата Пугачевой

Поэт удалил запись со своей страницы в соцсетях и рассказал, что ему позвонила Алла Пугачева и сказала, что о похожести двух песен узнала только от него.

"Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир", — сказал Вулых.

Песня была представлена на "Новогоднем огоньке".