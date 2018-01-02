Саруханов в шоке от наглого плагиата Пугачевой

Саруханов в трансе от наглого плагиата Пугачевой

Композитор Игорь Саруханов высказался о плагиате в песне Аллы Пугачевой "Я летала". Музыкант находится в недоумении.

По мнению Саруханова, сходство в композиции, исполненной Примадонной в новогоднюю ночь, и его старого хита — очевидно. "Я написал музыку к песне "Придуманная любовь", — сказал РЕН ТВ музыкант.

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Трек "Я летала" в исполнении Аллы Пугачевой Саруханов впервые услыхал в анонсе перед Новым годом. Композитор был шокирован.

"Конечно же, мне очень это неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по-моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения", — заявил музыкант.

Саруханов не знает, как относиться к подобной наглости. "Это как называется? Воровство? Я бы не сказал, что это был хороший подарок на Новый год для меня. Я до сих пор в трансе нахожусь", — отметил он.

Как писали Dni.Ru, в новогоднюю ночь на Первом канале состоялась премьера песни Аллы Пугачевой "Я летала". Однако радостное для Примадонны событие обернулось скандалом. Сразу после премьеры поэт-песенник Александр Вулых сообщил в соцсети, что новая песня Аллы Пугачевой "Я летала" — плагиат.