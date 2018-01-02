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Собчак показала сына-космонавта
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Собчак показала сына-космонавта 

Клео.Ру 4 часа назад
Фото: Instagram

1 января — любимый день Ксении Собчак. Об этом она призналась незадолго до праздников и накануне еще раз подтвердила. Звезда опубликовала трогательное семейное видео с сыном в главной роли. Судя по ролику, Платон делает большие успехи.

В ролике Максим Виторган называет годовалого сынишку космонавтом и предлагает «сесть в ракету». «Самый мой любимый день -1 января! Долго лениво завтракать, валяться, любить друг друга! С наступившим вас, дорогие! Счастья нашим и вашим семьям!».

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Однако, милое семейное видео понравилось не всем. Некоторые подписчики предположили, что таким образом Ксения пытается "замять" вчерашнюю провокацию — накануне Собчак опубликовала видеозапись своего танца с бутылкой в руке на фоне православного храма с подписью: «About last night или Пусси Райот уже не те». Через какое-то время звезда видео удалила.

Однако некоторые до сих пор негодуют: «Пытаешься отмыться от позорища возле храма с помощью ребёнка. Ты же его под гнев людской выставляешь бестолочь. Под проклятия отдать своего малыша не жалко?», «После плясок у храма это видео уже не воспринимается как светлое и доброе. Просто жаль ребенка, что ему такая мамаша досталась и папаша, который не может свою жену на место поставить и объяснить, что такое хорошо и что такое плохо».

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