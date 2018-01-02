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Солистка «ВИА Гры» выходит замуж
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Солистка «ВИА Гры» выходит замуж 

7 Дней
Фото: 7days.ru

Эрика Герцег получила в канун Нового года предложение руки сердца. В этом уверены поклонники артистки, которые заметили, что самую волшебную ночь в году певица встретила с кольцом на «том самом пальчике».

В своем микроблоге солистка группы ВИА Гра разместила видеопоздравление для поклонников, на кадрах которого невзначай показала роскошное ювелирное украшение на правой руке. Эрика не раскрыла всех секретов, но пожелала поклонников любить и быть любимым, так как это, по мнению Герцег, самое главное в жизни.

С Новым годом!❤️ Happy New Year!❤️ Boldog Új Esztendőt!❤️

Публикация от  Erika Herceg (@erikaherceg)

Любопытно, что исполнительница хранит в тайне подробности личной жизни. О том, что у Эрики появился новый возлюбленный стало известно не так давно. В соцсетях «всплыл» снимок, где Герцег нежно обнимает и целует незнакомца, который повернулся к камере спиной. В подписи к фото певица написала: «Иногда просто обняв можно сказать больше, чем это возможно, используя слова… P. S. Спасибо Богу за тебя! Моя любовь»

Эрика, между прочим, является опытным конспиратором. Имя её предыдущего избранника также было строго засекречено. Начиная с 2011 года, Эрика встречалась с бизнесменом, но в 2013 года пара рассталась. Поклонникам тогда так и не удалось узнать личность бойфренда Херцег.

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