Поздравляем! Джессика Альба вновь стала мамой!

Вчера, перед самым Новым годом на свет появился третий ребенок в семье актрисы Джессики Альбы (36) и кинопродюсера Куша Уорнер (38), и это мальчик!

О своей беременности Джессика сообщила на страничке в Instagram, выложив забавный бумеранг.

А теперь также в своем Instagram Джессика рассказала о рождении ребенка. Актриса выложила фото новорожденного и написала: «Хаес Альба Уорен. 12.31.17. Лучший подарок на Новый год! Кэш и я чувствуем себя благословлёнными. Хэвен и Онор рады своему новому младшему брату»

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Напомним, Джессика Альба и Кэш Уорнер познакомились на съемках фильма «Фантастическая четверка» в 2004 году. Узаконить отношения они решили за месяц до рождения их первой дочки Онор Мари в 2008 году. А уже в 2011 на свет появилась их вторая дочь Хэвен Гарнер.

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Поздравляем Джессику и Кэша!