Ещё
Джессика Альба вновь стала мамой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поздравляем! Джессика Альба вновь стала мамой! 

Peopletalk 33 минуты назад
Фото: peopletalk.ru

Вчера, перед самым Новым годом на свет появился третий ребенок в семье актрисы Джессики Альбы (36) и кинопродюсера Куша Уорнер (38), и это мальчик!

О своей беременности Джессика сообщила на страничке в Instagram, выложив забавный бумеранг.

А теперь также в своем Instagram Джессика рассказала о рождении ребенка. Актриса выложила фото новорожденного и написала: «Хаес Альба Уорен. 12.31.17. Лучший подарок на Новый год! Кэш и я чувствуем себя благословлёнными. Хэвен и Онор рады своему новому младшему брату»

www.instagram.com

Напомним, Джессика Альба и Кэш Уорнер познакомились на съемках фильма «Фантастическая четверка» в 2004 году. Узаконить отношения они решили за месяц до рождения их первой дочки Онор Мари в 2008 году. А уже в 2011 на свет появилась их вторая дочь Хэвен Гарнер.

www.instagram.com

Поздравляем Джессику и Кэша!

Peopletalk: последние новости
Очередная нападка на Дмитрия Шепелева. Теперь против него высказалась Алла Довлатова Instagram-рейтинг: топ-15 самых круглых поп в мире Ольга Бузова сменила имидж! Смотри здесь
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Красное море потопит Крым
Бесстыдство Ротару возмутило россиян
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
На Украине резко повышен стаж выхода на пенсию
Россию ждет аномальный март
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:46
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела городская елка
Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение