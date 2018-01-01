Киркоров сделал неожиданное признание

Киркоров признался, что на Новый год не стал петь российский гимн

Филипп Киркоров рассказал, что после новогоднего обращения президента вместо российского гимна исполнил гимн СССР. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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В комментарии к посту он написал, что провел ночь в кругу друзей и посмотрел праздничные программы почти на всех телеканалах.

"Мы успели и себя посмотреть, и другими налюбоваться", — отметил артист.

По его словам, сразу после речи Владимира Путина он принялся "с душой" петь гимн СССР.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Дек 31, 2017 at 8:12 PST

Он также уточнил, что встретил Новый год в Монако и попросил подписчиков пожелать ему удачи в предстоящих путешествиях.