Киркоров сделал неожиданное признание

Филипп Киркоров рассказал, что после новогоднего обращения президента вместо российского гимна исполнил гимн СССР. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Киркоров изменился в лице, услышав слова Брежневой
В комментарии к посту он написал, что провел ночь в кругу друзей и посмотрел праздничные программы почти на всех телеканалах.
"Мы успели и себя посмотреть, и другими налюбоваться", — отметил артист.
По его словам, сразу после речи Владимира Путина он принялся "с душой" петь гимн СССР.
Он также уточнил, что встретил Новый год в Монако и попросил подписчиков пожелать ему удачи в предстоящих путешествиях.