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Киркоров сделал неожиданное признание
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Киркоров признался, что на Новый год не стал петь российский гимн 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости

Филипп Киркоров рассказал, что после новогоднего обращения президента вместо российского гимна исполнил гимн СССР. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Киркоров изменился в лице, услышав слова Брежневой

В комментарии к посту он написал, что провел ночь в кругу друзей и посмотрел праздничные программы почти на всех телеканалах.

"Мы успели и себя посмотреть, и другими налюбоваться", — отметил артист.

По его словам, сразу после речи Владимира Путина он принялся "с душой" петь гимн СССР.

Он также уточнил, что встретил Новый год в Монако и попросил подписчиков пожелать ему удачи в предстоящих путешествиях.

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