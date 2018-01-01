Пугачеву обвинили в плагиате

Аллу Пугачеву обвинили в стопроцентном плагиате

Писатель и журналист Александр Вулых утверждает, что песня Аллы Борисовны «Я летала» как две капли воды похожа на композицию «Придуманная любовь», написанную им в соавторстве с композитором Игорем Сарухановым.

Пугачева перепугала поклонников лицом без грима

В этом году Первый канал внял просьбам зрителей, которым надоело встречать новый год в компании одних и тех же давно набивших оскомину медийных лиц, и дал им право самим составить праздничную программу. В результате в эфир попали десятки популярных у молодежи артистов, а сам новогодний огонек снимался на улицах Москвы. Однако Валерий Леонтьев, София Ротару и Алла Пугачева на Первый канал все же прорвались.

Специально для новогоднего выступления примадонна российской эстрады приготовила новую песню «Я летала». Композиция вызвала неоднозначную реакцию поклонников артистки. Одни, и среди них Филипп Киркоров, заявили, что песня займет достойное место в репертуаре певицы. Другие, напротив, утверждают, что раньше песни Аллы были сильнее и интереснее. Нашлись и те, кто и вовсе обвинил Пугачеву в плагиате.

«Вот не хотели телезрители видеть и слышать на «Новогоднем Огоньке» Аллу Борисовну, ан нет — решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади «Я летала», — написал в Facebook писатель и журналист Александр Вулых. — Всё бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору — композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню «Придуманная любовь», написанную более пятнадцати лет назад! Помнится, за неё мы тогда получили дипломы «Песни года». Так что, когда будете слушать и смотреть «Новогодний Огонёк», непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат!»

Чтобы было понятно, о чем идет речь, Вулых разместил на страничке ссылки на оба клипа и призвал пользователей сравнить песни. «А я все думал, откуда мне эта песня знакома, что-то она сильно мне напоминает», «Один в один! Указали бы, что ли, что по мотивам песни И. Саруханова», «Можно, как всегда, ссылаться на семь нот, двенадцать полутонов и темперирование, но имеющий слух да услышит», — согласились в Александром подписчики. К обсуждению присоединился и певец Юрий Лоза. «Запев один, конечно. Нота в ноту», — резюмировал артист.