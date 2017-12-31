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Собчак «потроллила» Божену Рынску
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Собчак потроллила Божену Рынску в своем новогоднем обращении 

Ридус 4 часа назад

Кандидат в президенты России Ксения Собчак записала новогоднее обращение к россиянам, в котором познакомила их с членами своего избирательного штаба и поцеловала мужа Божены Рынски Игоря Малашенко.

Бывший генеральный директор телеканала НТВ Машаленко возглавляет предвыборный штаб Ксении. После поцелуя, Собчак передала привет своей бывшей подруге, светской обозревательнице Божене Рынске. При этом на голове у кандидата в президенты был обруч с париком, ушами и рогом единорога.

Как известно, с Игорем Малашенко сожительствует Божена Рынска, которая очень не любит Собчак и регулярно ругает ее в социальных сетях последними словами. Именно поэтому Ксения и передала ей привет.

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В Сети часто можно встретить упоминания о том, что Игорь Малашенко — муж Божены Рынски, они сами называют так друг друга, однако, по информации СМИ, Малашенко состоит в законном браке с матерью своих дочерей, бывшим художественным директором галереи «Манеж» Еленой Пивоваровой, которая проживает в США.

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