Макаревич рассказал лучший рецепт на 1 января

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в эфире НСН рассказал, какие блюда будут на его новогоднем столе, передает НСН.

Как оказалось, артист отдает предпочтение традиционной кухне. Из салатов, в частности, предпочитает "Оливье", к которому привык с детства.

"Традиционно из нашего детства — это салат "Оливье" по советскому рецепту, который к настоящему салату "Оливье" не имеет никакого отношения. Тем не менее, мы его помним и любим именно таким. Эта штука очень многодельная, достаточно хлопотная, но, как правило, всегда окупается", — заявил собеседник агентства.

А вот "Сельдь под шубой" — второй по популярности "традиционный" салат — Макаревич сам никогда не делал.

"Все-таки, если селедка хороша сама по себе, то достаточно красного сладкого лука и вареной картошечки с укропом", — отметил артист.

Он также дал совет, что лучше всего поставить на стол 1 января.

"На первое января нет ничего приятнее, чем вынуть с утра из холодильника всякие оставшиеся холодные закусочки и устроить еще один праздник", — заключил Андрей Макаревич.

И напоследок рецепт "Оливье" от лидера "Машины времени": "правильно" сваренная картошка, которая не рассыпается под ножом, огурцы соленые и свежие 50/50, небольшое количество репчатого лука, вареная морковка, зеленый горошек, куриная грудка отварная или жареная, говяжий язык, небольшое количество копченостей (утиная грудка или бекон), каперсы и майонез. Самое главное, порезать ингредиенты мелкими кубиками.