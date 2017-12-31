Названы самые высокие гонорары звезд на корпоративы

Самые высокие гонорары звезд на корпоративы

Новогодние праздники — это время, которого мы все ждем, так как у нас появляется возможность отдохнуть и насладиться общением с близкими людьми. Однако для звезд это время — период самой активной работы, так как новогодние праздники — время корпоративов, на которые приглашают звезд. Самые востребованные звезды получают за этот период такие суммы, что могут не работать ближайшие несколько месяцев. Сегодня мы решили рассказать о том, какие гонорары получают звезды за одно выступление на корпоративе. Сразу оговоримся, что данные не по всем звездам можно получить в открытом доступе. Кроме того, многие из них, помимо основного гонорары, требуют дополнительных затрат от организаторов. Так, Филипп Киркоров в дополнение к гонорару в $100 тыс. требует перелет в бизнес-классе или частном самолете. Итак, ниже — самые дорогие звезды на корпоративы этой зимой.

Алла Пугачёва — $350 тыс.

Карьера Аллы Пугачёвой ознаменована как всесоюзным, так и международным успехом на музыкальной сцене в странах Восточной и Северной Европы. Ныне она именуется "примадонной", "королевой эстрады", "главной певицей России". В 2010 г. Пугачёва прекратила гастрольную деятельность и с тех пор не дала ни одного сольного концерта, однако не отошла от активной творческой деятельности: она часто принимает участие в большом количестве сборных концертов и телепередач, а также регулярно выпускает новые песни. Она по-прежнему является одной из самых желанных звезд на новогодних корпоративах, однако и ценник у нее довольно высокий — $350 тыс.

Сергей Шнуров — $100 тыс.

Сергей Шнуров — довольно неоднозначный персонаж на российской сцене, и, пожалуй, не каждая компания решится пригласить его на новогодний корпоратив, однако он входит в число самых высокооплачиваемых звезд нашей эстрады.

Григорий Лепс — $100 тыс.

Григорий Лепс — советский и российский певец грузинского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон", лауреат премии "Шансон года" и т. д. Лепс по-прежнему является одним из самых популярных и самых приглашаемых артистов, у него много работы в новогодние праздники.

Филипп Киркоров — $75 тыс.

Восьмикратный обладатель премии "Овация", пятикратный обладатель награды World Music Awards как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий "Золотой граммофон", "Стопудовый хит", "Серебряная калоша", лауреат ежегодного фестиваля "Песня года". Без преувеличения можно сказать, что Филипп Киркоров — самый популярный певец российской эстрады, но и ценник на его выступления соответствующий. Отмечается, что артист почти в два раза поднял цену за свое корпоративное выступление, но его по-прежнему часто "заказывают".

"Чайф" — от $70 тыс.

"Чайф" — советская и российская рок-группа, образованная Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 г. Несмотря на то что группа — это старожилы на сцене, их творчество по-прежнему пользуется популярностью, а сами артисты — желанные гости на многих корпоративах. Однако важно учитывать, что при этом необходимо оплачивать не только сам концерт, но и перелет из Екатеринбурга.

Валерий Меладзе — от $50 тыс.

Валерий Меладзе — советский и российский поп-певец, продюсер и телеведущий грузинского происхождения. Заслуженный артист Российской Федерации. Это один из самых популярных певцов российской эстрады и один из самых любимых артистов, которых приглашают на корпоративы. Ценник на его выступления начинается от $50 тыс. и может подниматься до $100 тыс.

"Би-2" — от $40 тыс.

"Би-2" — альтернативная рок-группа, образованная в 1988 г. Группа давно завоевала сердца многочисленных поклонников не только в нашей стране, но и за рубежом. На новогодние праздники их часто приглашают на корпоративы, причем группа входит в число самых дорогих звезд в России. За выступление группы организаторам придется заплатить от $40 тыс.

Вера Брежнева — от $40 тыс.

Вера Брежнева — украинская и российская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" (2003—2007 гг.). Вера Брежнева активно записывает новые песни и выпускает альбомы, а также дает концерты. Вера Брежнева является популярной певицей как в России, так и на Украине. За выступление звезды на корпоративе организаторам придется заплатить от $40 тыс.

Полина Гагарина — от $40 тыс.

Полина Гагарина — российская певица, композитор, актриса, модель. Представительница России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2015", занявшая второе место. Полина Гагарина не только выступает и записывает новые песни и клипы, но также является одним из наставников в шоу "Голос". Гагарина — одна из самых популярных певиц на нашей сцене, а также желанный гость на всех корпоративах.

Сергей Лазарев — от $40 тыс.

Сергей Лазарев — российский певец, актер театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии "Золотой граммофон", многократный участник, а с 2007 г. ведущий фестиваля "Песня года". Представлял Россию в конкурсе песни "Евровидение-2016", где занял 3-е место. Сергей — настоящая звезда, известная не только в России, но и за ее пределами. Кроме того, Сергей является одним из самых продаваемых российских исполнителей.