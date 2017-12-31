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Праздничный шпагат Волочковой взбесил россиян
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Новогодний шпагат опозоренной Волочковой взбесил россиян 

Дни.ру 20 часов назад
Фото: ТАСС

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова поздравила подписчиком с наступающим Новым годом. Реакция пользователей социальной сети Instagram оказалась крайне негативной.

Оскандалившаяся балерина поделилась необычным снимком. Ее запечатлели стоящей в шпагате на лестнице на фоне елки.

"Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)" — написала танцовщица.

Комментаторов буквально взбесило это поздравление.

"Лучшей позы возле елки не нашлось?", — вопрошает один из пользователей. "Такая поза говорит только об одном: да, поцелуйте меня в цветок, д***е подписчики", — пишет другой. "Ну наконец то Настя в стандартной позе снегурочки! А то я думаю, в чём дело? Не случилось ли чего? Нет, всё в порядке, спасибо секс-зарядке!" — откровенно издевается третий.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, как выглядит Волочкова. Ее в очередной раз заподозрили в пьянстве.

"Мне кажется что Настя любительница выпить, лицо вечно опухшое, голова грязная", — выразил мнение один из критиков. "Что с лицом? Уже все?" — вступил в обсуждение другой. "Ну выпила женщина! Новый год же! Щас помоет голову сходит", — защищает танцовщицу один из поклонников.

Напомним, недавно Волочкову опозорили в эфире Первого канала. Как писали Dni.Ru, резкое замечание в ее адрес сделала телеведущая Лариса Гузеева.

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