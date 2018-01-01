Праздничный шпагат Волочковой взбесил пользователей

Волочкова в шпагате поздравила с Новым годом

41-летняя балерина Анастасия Волочкова по случаю Нового года опубликовала на своей страничке в instagram фотографию на фоне нарядной ёлки, пожелав всем радости и любви. Однако пожелание затмила поза балерины — одетая в белоснежную шубу и угги Волочкова изобразила шпагат. Праздничное поздравление в сочетании с рекламой и выбранной позой сочли уместной далеко не все.

"Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви! Спасибо всем моим друзьям, кто был рядом в этом году! А за эти предновогодние подарки спасибо…".

Снимок собрал более 13 тысяч отметок «нравится» и множество комментариев. Кто-то восторгается спортивно формой Волочковой. «Настя, ты умница и красавица никого не слушай. Женщины не завидуйте!» — пишут одни (здесь и далее по тексту орфография сохранена — ред.). «Шпагат суперский», — замечают другие. Кому-то кажется, что это весьма женственно. «Это как нужно всей душой любить балет..сколько лет прошло, сколько всего произошло, но она все же продолжает заниматься сама», — замечают в комментариях.

Другие, правда, видели шпагаты Волочковой и раньше, и на этот раз не впечатлились. «Я вот что не могу понять ну балерина она ну на своей работе должна постоянно шпагатить но придя домой неужели как нормальному человеку нехочеться отдохнуть от работы собрать свои ноги вместе и наслаждаться жизнью », «Наверное она так ходит по другому не может а мы думаем что она нам шпагат демонстрирует», «Опять шпагат. Анастасия ну сделайте хоть что нибудь непредсказуемое …а», — предлагают балерине. «А другой позы нет для поздравления?», «Объясните только, что за необходимость поздравлять подписчиков с раздвинутыми ногам?» — написали фолловеры.