Ещё
Праздничный шпагат Волочковой возмутил россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новогодний шпагат опозоренной Волочковой взбесил россиян 

Дни.ру 31 декабря 2017
Фото: ТАСС

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова поздравила подписчиком с наступающим Новым годом. Реакция пользователей социальной сети Instagram оказалась крайне негативной.

Названа стоимость ночи с Волочковой

Оскандалившаяся балерина поделилась необычным снимком. Ее запечатлели стоящей в шпагате на лестнице на фоне елки.

"Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)" — написала танцовщица.

Комментаторов буквально взбесило это поздравление.

"Лучшей позы возле елки не нашлось?", — вопрошает один из пользователей. "Такая поза говорит только об одном: да, поцелуйте меня в цветок, д***е подписчики", — пишет другой. "Ну наконец то Настя в стандартной позе снегурочки! А то я думаю, в чём дело? Не случилось ли чего? Нет, всё в порядке, спасибо секс-зарядке!" — откровенно издевается третий.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, как выглядит Волочкова. Ее в очередной раз заподозрили в пьянстве.

"Мне кажется что Настя любительница выпить, лицо вечно опухшое, голова грязная", — выразил мнение один из критиков. "Что с лицом? Уже все?" — вступил в обсуждение другой. "Ну выпила женщина! Новый год же! Щас помоет голову сходит", — защищает танцовщицу один из поклонников.

Напомним, недавно Волочкову опозорили в эфире Первого канала. Как писали Dni.Ru, резкое замечание в ее адрес сделала телеведущая Лариса Гузеева.

Дни.ру: последние новости
Взбешенный Джигарханян мечтает наказать Цымбалюк-Романовскую Брыльскую безжалостно унизили после удаления опухоли Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет аномальный март
Резервный фонд России прекратил существование
Взбешенный Джигарханян готовится к мести
Путин рассказал о своей семье
Беженец зарезал немку на глазах у 20 человек
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:46
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела городская елка
Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение