Тотьмянина перенесла экстренную операцию

Знаменитая российская фигуристка перенесла экстренную операцию

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму во время выступления в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес». Спортсменка сломала ногу.

Ее срочно доставили в больницу, где провели экстренную операцию. Фигуристка уже пришла в себя и написала о случившемся в Instagram.

«Год, ты был прекрасен, но заканчиваешься печалькой. Отношусь к ситуации философски. Сломанная нога — не повод для расстройства, а время передохнуть», — так оптимистично она прокомментировала полученную травму.

Кроме того, Тотьмянина принесла извинения зрителям и коллегам по шоу.

Поклонники фигуристки поддержали свою любимицу теплыми словами:

— «Пусть ножка быстрее срастется! И это будет самая большая печалька в уходящем году».

— «Поправляйтесь».

— «Дай Бог Вам здоровья! Выздоравливайте».

Поддержал спортсменку и ее супруг Алексей Ягудин. «К сожалению, травмы и спортивная жизнь часто пересекаются!», — написал он в соцсети. — Я нереальный оптимист, поэтому считаю, что жизнь дала @tatianatotmyanina время, чтобы просто отдохнуть".