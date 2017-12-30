Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова

В ухудшении здоровья Табакова обвинили врачей

Причиной проблем со здоровьем у Олега Табакова, который уже месяц лежит в Первой градской больнице, стал сильнейший сепсис, который крайне опасен даже для молодого организма, сообщает КП.

В театре говорят, что воспалительный процесс мог быть спровоцирован зубными имплантами, что не заметили вовремя в одной из столичных клиник, услугами которой пользуются многие театральные деятели. В итоге в больницу Табаков попал в тяжелом состоянии. Благодаря профессионализму работающих там врачей его удалось спасти, преодолев кризис.

Табаков по-прежнему в больнице, врачи пока не хотят его выписывать.

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По словам близких, он в сознании, но ослаблен и у него бессонница. Табаков всех узнает, даже шутит, но от общения он быстро устает, поэтому круг его посетителей ограничен. Его часто навещает жена Марина Зудина, которая много времени проводит рядом.