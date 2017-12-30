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Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
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В ухудшении здоровья Табакова обвинили врачей 

Рамблер 5 часов назад

Причиной проблем со здоровьем у Олега Табакова, который уже месяц лежит в Первой градской больнице, стал сильнейший сепсис, который крайне опасен даже для молодого организма, сообщает КП.

В театре говорят, что воспалительный процесс мог быть спровоцирован зубными имплантами, что не заметили вовремя в одной из столичных клиник, услугами которой пользуются многие театральные деятели. В итоге в больницу Табаков попал в тяжелом состоянии. Благодаря профессионализму работающих там врачей его удалось спасти, преодолев кризис.

Табаков по-прежнему в больнице, врачи пока не хотят его выписывать.

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По словам близких, он в сознании, но ослаблен и у него бессонница. Табаков всех узнает, даже шутит, но от общения он быстро устает, поэтому круг его посетителей ограничен. Его часто навещает жена Марина Зудина, которая много времени проводит рядом.

 Ещё 10 источников 
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