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Фото дочки Пугачевой озадачило подписчиков
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Дочь Аллы Пугачевой растет копией матери 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: globallookpress.com

Примадонна поделилась с подписчиками совместной фотографией с младшей дочкой. Четырехлетняя Елизавета, как оказалась, по мере взросления все больше похожа на знаменитую маму.

На прошлой неделе стало известно, что Алла Пугачева все же поучаствовала в съемках шоу для новогодней ночи. Сделала она это несмотря на слухи о своей обиде на критику прошлых аналогичных передач, ведь ходили слухи, об отказе от съемок. И даже более того, в новогоднюю ночь в эфире Первого канала она впервые исполнит песню «Я летала» Олега Влади, композитора, который сотрудничает с такими звездами как Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Loboda и Emin.

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Примадонна предстанет перед зрителями в своем классическом образе: черное пальто, черное же платье до пола, фирменная прическа, никаких лишних деталей. Несмотря на внушительный стаж на сцене, певица и по сей день не оставляет профессию. Но все же семья для нее остается важнейшим приоритетом.

Недавно Инстаграм Аллы Пугачевой пополнился трогательной публикацией. Знаменитая певица поделилась с подписчиками фотографией себя со своей дочерью Елизаветой.

Девочке исполнилось всего четыре года, но уже сейчас она во многом напоминает звездную маму. Этого не могли не заметить интернет-пользователи, интересующиеся жизнью Аллы Борисовны. Снимок получил множество лестных комментариев вроде: «Если бы у меня была дочь, то я хотела бы, чтоб она была похожа на Лизу. Очаровательная девочка с истинными русскими чертами. Тьфу-тьфу-тьфу…Пусть растет здоровой и счастливой», «Чудо, а не девочка», «Алла выглядит супер. Доча чудо», «ЗВЕЗДА и ЗВЕЗДОЧКА!» и других. Наверное, это можно считать признаком состоявшегося семейного счастья главной певицы России.

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