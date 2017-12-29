Малахов бросил вызов Бузовой

Малахов бросил вызов оскандалившейся Бузовой

Знаменитый телеведущий Андрей Малахов порадовал подписчиков новой публикацией в Instagram. Шоумен выложил фотографию с новогодними персонажами.

Звезду окружают неизменные герои наступающего праздника — два Деда Мороза и Снегурочка. Ведущий, из-за огромного шарфа сам напоминающий персонажа новогодней сказки, объяснил, что выложенная фотография — часть челленджа, который устраивают звезды.

"Могу предложить тебе только сюжет своей программы— Дед Мороз (2 штуки), снегурочка (1 шт) и главный вопрос дня — чья она внучка? Без Снежанны Королевой и теста ДНК не обойтись!)) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написал Андрей Малахов в комментарии к публикации.

malakhov007 Verified Большой театр России / Bolshoi Theatre of Russia Follow lopyrevavikabuzova86vshelyagova Like Comment 45,735 likes malakhov007Друзья, @verberalla передала мне новогоднюю эстафету #мояелка2018. Аллочка, пока могу предложить тебе только сюжет своей программы— Дед Мороз (2 штуки), #снегурочка (1 шт) и главный вопрос дня — чья она внучка? Без Снежанны Королевой и теста ДНК не обойтись!)) Передаю эстафету — моя новогодняя ёлка— @vshelyagova, @buzova86 и @lopyrevavika #happynewyear #надонышке #приветандрей Load more comments tsarevna_lyagushka_48rus😁😁😁😁 tsarevna_lyagushka_48rusС Наступающим Вас, Андрей!😊 Пусть Ваша семья будет здоровой, крепкой и дружной!🎉🎉🎉🎉🎄🎄🎄🎅👸 sonya200067Любимка Андрюша. С наступающим! Здоровья и удачи! ooo.ollllНадеюсь ваш сын на роскошном грудном вскармливании, а не на синтетических порошках из аптеки! Уникальные элементы невозможно создать! И для женщины это полезно. natusiaslАндрей, с наступающим Вас из поселка Преображение,! natusiaslП$ кормлю грудью 6 месяц mais_na4ekyЛюди как считаете где надо праздновать? С родными или друзьями? visuallazyИспытай визуальный оргазм посетив мою страничку мммм…;) v_apparatah_ilizarova❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ murzets🐯🐯🐯🐯 59_yekaterinaОбожаю Малахова! Шикарный ведущий. andrebust5580@ooo.ollll Вам какая разница на каком вскармливание ребенок Андрея Малахова 😂😂😂? evgeniyakoriakinaА где же выпуск про иронию судьбы? Какой-то мыльный фильм идет сейчас по России… nasiba_krsk. _Подпишитесь пожалуйста поставлю взаимные лайки. irina. b.1964@ooo.ollll какая вам разница? irina. b.1964@katyaaliras вы уроки русского языка посещали? lenitagavrylenkoЭто ты на донышке показываешь? 😂 alenakosakova#_Р_А_Б_О_Т_А👍👍👍#ВЫПЛАТЫ_НА_КАРТУ💥💥💥#ОКЛАД💸#ПРЕМИИ kseniaoksana151216#НаДонышке rybakovaserbulАндрей! С наступающим тебя из Хабаровска! Будь счастлив! Так держать руку на пульсе у народа😂😂😂 8 HOURS AGO Log in to like or comment. More options Instagram Instagram Search Search Get the app Sign up | Log in ABOUT USSUPPORTBLOGPRESSAPIJOBSPRIVACYTERMSDIRECTORYLANGUAGE © 2017 INSTAGRAM Sign up to see photos and videos from your friends. Sign up ✕ Друзья, @verberalla передала мне новогоднюю эстафету #мояелка2018. Аллочка, пока могу предложить тебе только сюжет своей программы— Дед Мороз (2 штуки), #снегурочка (1 шт) и главный вопрос дня — чья она внучка? Без Снежанны Королевой и теста ДНК не обойтись!)) Передаю эстафету — моя новогодняя ёлка— @vshelyagova, @buzova86 и @lopyrevavika #happynewyear #надонышке #приветандрей Публикация от @ malakhov007 Дек 28, 2017 at 11:46 PST Include caption Copy Embed Code By using this embed, you agree to Instagram's API Terms of Use. Include caption Copy Embed Code By using this embed, you agree to Instagram's API Terms of Use. Close

Ведущий бросил вызов нескольким звездам, среди которых — Ольга Бузова, Виктория Лопырева. Теперь девушки должны будут опубликовать в своих аккаунтах Instagram новогодние елки и рассказать, что для них значит Новый год.

Многие подписчики Андрея заинтересовались, как с заданием справится ведущая "Дома-2". Судя по последним событиям из жизни девушки, новогоднее настроение ей только снится. Поклонники все чаще видят, как Ольга Бузова влезает в скандалы или плачет.

Недавно Dni.Ru рассказывали, что начинающая певица в очередной раз не смогла сдержать слез. У нее случился настоящий срыв на лобном месте. Неоднократно доводивший девушку до истерики Роман Гриценко смог сделать это еще раз. Он попытался загладить вину перед Ольгой и подарил ей огромный букет белых роз. Этим поступком он окончательно выбил ведущую из колеи и спровоцировал гнев ее поклонников. Они назвали молодого человека подлецом.

"Все, что происходит здесь, я близко к сердцу принимаю, из-за всего переживаю. И когда я поверила тебе, когда ты у меня просил прощения за кадром, а потом смотрю эфир, где ты говоришь: "Так ей и надо!" Потом ты приходишь и даришь эти цветы и говоришь о какой-то симпатии?" — сквозь слезы отчитывала ухажера Бузова.