Малахов бросил вызов Бузовой

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Малахов бросил вызов оскандалившейся Бузовой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру

Знаменитый телеведущий Андрей Малахов порадовал подписчиков новой публикацией в Instagram. Шоумен выложил фотографию с новогодними персонажами.

Звезду окружают неизменные герои наступающего праздника — два Деда Мороза и Снегурочка. Ведущий, из-за огромного шарфа сам напоминающий персонажа новогодней сказки, объяснил, что выложенная фотография — часть челленджа, который устраивают звезды.

"Могу предложить тебе только сюжет своей программы— Дед Мороз (2 штуки), снегурочка (1 шт) и главный вопрос дня — чья она внучка? Без Снежанны Королевой и теста ДНК не обойтись!)) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написал Андрей Малахов в комментарии к публикации.

malakhov007 Verified Большой театр России / Bolshoi Theatre of Russia Follow

lopyrevavikabuzova86vshelyagova Like Comment 45,735 likes malakhov007Друзья, @verberalla передала мне новогоднюю эстафету #мояелка2018. Аллочка, пока могу предложить тебе только сюжет своей программы— Дед Мороз (2 штуки), #снегурочка (1 шт) и главный вопрос дня — чья она внучка? Без Снежанны Королевой и теста ДНК не обойтись!)) Передаю эстафету — моя новогодняя ёлка— @vshelyagova, @buzova86 и @lopyrevavika #happynewyear #надонышке #приветандрей Load more comments tsarevna_lyagushka_48rus😁😁😁😁 tsarevna_lyagushka_48rusС Наступающим Вас, Андрей!😊 Пусть Ваша семья будет здоровой, крепкой и дружной!🎉🎉🎉🎉🎄🎄🎄🎅👸 sonya200067Любимка Андрюша. С наступающим! Здоровья и удачи! ooo.ollllНадеюсь ваш сын на роскошном грудном вскармливании, а не на синтетических порошках из аптеки! Уникальные элементы невозможно создать! И для женщины это полезно. natusiaslАндрей, с наступающим Вас из поселка Преображение,! natusiaslП$ кормлю грудью 6 месяц mais_na4ekyЛюди как считаете где надо праздновать? С родными или друзьями? visuallazyИспытай визуальный оргазм посетив мою страничку мммм…;) v_apparatah_ilizarova❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ murzets🐯🐯🐯🐯 59_yekaterinaОбожаю Малахова! Шикарный ведущий. andrebust5580@ooo.ollll Вам какая разница на каком вскармливание ребенок Андрея Малахова 😂😂😂? evgeniyakoriakinaА где же выпуск про иронию судьбы? Какой-то мыльный фильм идет сейчас по России… nasiba_krsk. _Подпишитесь пожалуйста поставлю взаимные лайки. irina. b.1964@ooo.ollll какая вам разница? irina. b.1964@katyaaliras вы уроки русского языка посещали? lenitagavrylenkoЭто ты на донышке показываешь? 😂 alenakosakova#_Р_А_Б_О_Т_А👍👍👍#ВЫПЛАТЫ_НА_КАРТУ💥💥💥#ОКЛАД💸#ПРЕМИИ kseniaoksana151216#НаДонышке rybakovaserbulАндрей! С наступающим тебя из Хабаровска! Будь счастлив! Так держать руку на пульсе у народа😂😂😂 8 HOURS AGO Log in to like or comment.

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Ведущий бросил вызов нескольким звездам, среди которых — Ольга Бузова, Виктория Лопырева. Теперь девушки должны будут опубликовать в своих аккаунтах Instagram новогодние елки и рассказать, что для них значит Новый год.

Многие подписчики Андрея заинтересовались, как с заданием справится ведущая "Дома-2". Судя по последним событиям из жизни девушки, новогоднее настроение ей только снится. Поклонники все чаще видят, как Ольга Бузова влезает в скандалы или плачет.

Недавно Dni.Ru рассказывали, что начинающая певица в очередной раз не смогла сдержать слез. У нее случился настоящий срыв на лобном месте. Неоднократно доводивший девушку до истерики Роман Гриценко смог сделать это еще раз. Он попытался загладить вину перед Ольгой и подарил ей огромный букет белых роз. Этим поступком он окончательно выбил ведущую из колеи и спровоцировал гнев ее поклонников. Они назвали молодого человека подлецом.

"Все, что происходит здесь, я близко к сердцу принимаю, из-за всего переживаю. И когда я поверила тебе, когда ты у меня просил прощения за кадром, а потом смотрю эфир, где ты говоришь: "Так ей и надо!" Потом ты приходишь и даришь эти цветы и говоришь о какой-то симпатии?" — сквозь слезы отчитывала ухажера Бузова.

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