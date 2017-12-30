Гузеева показала провокационные фото с корпоратива

Лариса Гузеева показала фото с корпоратива «Давай поженимся»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась снимком с празднования наступающего Нового года командой передачи «Давай поженимся». Сама Лариса на снимке выглядит стройной и красивой, однако другие участники вечеринки показаны не в лучшем свете.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Дек 12, 2017 at 4:22 PST

Страну в связи с грядущими новогодними праздниками уже захлестнула волна корпоративов. Не стали исключением и сотрудники популярной передачи Первого канала «Давай поженимся». Одна из ведущих этого шоу, 58-летняя Лариса Гузеева, показала в своем Инстаграме, как она с коллегами проводит время на корпоративе. «Отгуляли корпоратив не хуже других!» — подписала фотографию артистка. На снимке сама Гузеева величаво сидит на стуле рядом с накрытым столом в изумрудном бархатном платье и позирует фотографу. При этом остальные участники корпоратива явно не подозревали о съемке и оказались застигнутыми врасплох с недовольными лицами и странными позами. В частности, не понравилась себе на снимке астролог Василиса Володина, которая является соведущей «Давай поженимся». Свое возмущение по поводу неудачного снимка она выразила в комментариях к посту Гузеевой в виде недовольных смайлов.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Дек 14, 2017 at 4:11 PST

При этом поклонники Ларисы восхитились, как она постройнела и прекрасно выглядит, и не удержались от комментариев в адрес коллег ведущей. «Красивая, Лариса! Платье супер, бархат Вам к лицу! Вы ас в своём деле, так держать. Успехов Вам, здоровья, счастья, мира!» «Лариса Вы прям такая красивая стройняшка» «Что-то у ваших коллег на фото такие напряженные лица» «Лариса, вы так потрясно выглядите, постройнели! С наступающим Новым годом!» «У вас невероятно благородное лицо. По-настоящему красивая женщина. Вы очень похудели. Вам идёт. С Новым годом!» «Девушка на заднем фоне как-то не рада празднику»

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Дек 28, 2017 at 4:58 PST

«А что там с задним планом? Кажется, не все остались довольны» «Лариса, искусительница! Боже, что за утюговые лица у народа? Кто их так поздравил?!» «Какая вы красивая! Мне кажется, вы еще и похудели сильно» «Очень стильно и красиво выглядите! Похудели? Помолодели явно! » «Кажется, невеселый был праздник» «Шикарный королевский бархат! Отличный цвет, вам очень идёт, Ларис!» «Какая же красотка. Наша Моника Белуччи. Хороша!» Кстати, недавно Лариса Гузеева показала своего двойника. Гримеры передачи «Давай поженимся» создали клона артистки.