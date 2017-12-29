Май Абрикосов рассказал о закрытии «Дома-2»

Май Абрикосов высказал уверенность, что "Дом-2" разваливается. По мнению звезды реалити-шоу, нужно провести реорганизацию, иначе телепроект закроется.

На своем официальном сайте Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертишный) порассуждал о будущности проекта, сделавшего его знаменитым, — "Доме-2". По мнению Тертишного, его не ждет ничего хорошего, если он будет следовать выбранному курсу.

"ДОМу-2" необходим свежий взгляд, новые идеи. Ведь то состояние, в котором шоу оставлено, называется развал. "ДОМ-2" стал понятием нарицательным. Он ассоциируется с пошлостью, развратом, мерзостью, тупостью, жестокостью и т.д. Зрители устали от скандальности. Если информационная пища вся будет состоять из жгучего перца, то ее никто не съест, а поплюются. Как раз это и происходит сейчас — зрители плюются. "ДОМ-2" закроется, если совсем пропадет зрительский интерес", — высказал уверенность Роман.

Для спасения телепроекта Тертишный предложил несколько вариантов. Так, организаторам следует избавиться от множества рубрик, лишних ведущих, оставив только Ксению Бородину, Ольгу Бузову и, возможно, Влада Кадони, отказаться от площадки на Сейшелах, поскольку там ничего не происходит, не возвращать старых участников, а от большинства нынешних отказаться.

Высказался Тертишный и об увольнении одного из продюсеров "Дома-2" Алексея Михайловского. "С уходом Михайловского ничего особо не изменилось, потому что он уже давно перестал быть ключевой фигурой проекта. Когда-то он был хорошим руководителем, до тех пор, пока не утратил связь со зрителями. И не такие акулы телевидения выдыхаются, что уж говорить о Михайловском. Его эпоха прошла", — заключил бывший участник реалити-шоу.

Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt) Дек 28, 2017 at 7:33 PST

По мнению Тертишного, в телепроекте пропала конкуренция. "Участники не боятся вылететь из шоу. Они плавают в бассейнах, пьют фруктовые смузи, фотографируются, отдыхают, играют в нелепые конкурсы. Лень. Беззаботность. Не на что смотреть. Вот, к примеру, возьмем вокальный конкурс "Голос" на Первом канале, там вообще любовь никто не "строит", но напряжение растет каждую секунду, потому что происходит борьба между участниками", — объяснил Роман. Тем не менее, Тертишный высказал надежду, что с приходом нового руководства дела телепроекта наладятся, и пожелал успехов в реорганизации.