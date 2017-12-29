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Литвинова о домогательствах: «Это так смешно было»
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Рената Литвинова — о сексуальных домогательствах: «Это так смешно было» 

WMJ.ru 29 декабря 2017

50-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем видении проблемы сексуального харрасмента.

Рената Литвинова рассказала о Земфире

В интернете появилось блиц-интервью с Ренатой Литвиновой, в котором она прокомментировала все тренды 2017 года, в частности, намекнула на свой выбор при будущем голосовании за президента России и высказала отношение к проблеме сексуальных домогательств.

Вот представляете, даже если бы я кому-то что-нибудь отказала, я вас уверяю, мне кажется, что у меня даже не было шанса с кем-нибудь вот таким переспать, чтобы куда-нибудь там рвануть. Если кто-то и приставал, то, уверяю вас, в этом не было никакого насилия. Разумеется, я знаю случаи, когда режиссеры используют свое положение и могут к тебе приставать. И тоже бывало такое в моей жизни, но это так смешно было в моем случае. Ну поставили тебе там… ну обзвонили, еще что-нибудь там пристали. Но, господи, я взрослый человек, если я не захочу, со мной ничего нельзя сделать, — поделилась Литвинова.

«Это все равно не было сопряжено с тем, что моя карьера была под угрозой и меня, например, насиловали… или принуждали. Но я бы не хотела, чтобы вот действительно к какой-нибудь беззащитной девушке, например. Вот я, например, такая матерая дама, попробуй ко мне пристань. А потом еще, знаете, может ко мне уже никто еще и не пристанет в моем возрасте, я тоже себе отдаю отчет. Чтобы меня заставили что-то такое делать, особенно такой страшный мужчина как Вайнштейн, это невозможно! Он же такой страшный, мне кажется, столько и не выпить», — резюмировала актриса.

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