Гузеева пристыдила Волочкову

Гузеева опозорила на всю страну развратную Волочкову

Анастасия Волочкова пришла на программу "Давай поженимся". Лариса Гузеева, одна из ведущих шоу, прилюдно отчитала балерину.

Танцовщица надела слишком провокационный наряд. Для съемок он выбрала длинное зеленое в пайетках платье в пол с откровенным декольте. Именно это возмутило Ларису Гузееву. Она прямо в эфире подозвала Волочкову и отчитала ее.

"Ты бы еще пониже декольте сделала. Знала, что за невесту бороться будут, и сделала все, чтобы внимание было на тебе. Молодец!" — в шутку отругала Гузеева Волочкову.

Ведущая закрыла излишне откровенный вырез, вложив в декольте Анастасии розу.

Волочкова пришла на передачу в качестве группы поддержки одного из женихов. В специальном новогоднем выпуске "Давай поженимся" авторы программы решили пригласить в студию не друзей претендентов на руку и сердце участницы, а звезд шоу-бизнеса. Анастасии попался весьма нервный жених: 40-летний Николай из Узбекистана.

"Выходим четко, уверено, у нас есть задача, чтобы Катя выбрала вас. Я буду вашим ангелом-хранителем. Вы мне понравились, если бы вы мне делали предложение, я бы приняла", — призналась Анастасия, пытавшаяся поддержать Николая.

Не смотря на поддержку балерины, мужчина повел себя крайне нервно: во время знакомства с невестой 40-летний мужчина заявил, что в родном Узбекистане у него есть избранница и вообще — есть много женщин, которые хотели бы связать с ним свою жизнь. Также он признался, что его маме не нравится одна из ведущих, Роза Сябитова, потому что много говорит. После вопроса свахи о заработке Николай вовсе вышел из студии. Анастасия была удивлена таким поведением мужчины и попыталась его остановить.