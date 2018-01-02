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Пугачева нашла виноватых после конфуза
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Алла Пугачева нашла виноватых после конфуза 

7 Дней 19 минут назад
Фото: РИА Новости

Накануне поэт-песенник Александр Вулых обвинил автора нового хита Аллы Пугачевой в «наглом плагиате». Он был неприятно удивлен тем, что новая песня Примадонна «Я летала» получилась навязчиво похожей на композицию, написанную им для Игоря Саруханова «Придуманная любовь». Он был твердо намерен добиться справедливости и обрести мир.

Как стало известно, после того, как в СМИ распространилась новость о скандале, Алла Борисовна лично позвонила Вулых и принесла свои извинения. Как и следовало ожидать, певица честно призналась, что никогда не слышала песню Саруханова, поэтому и обнаружить сходство песен не смогла. К тому же, проверять не является ли написанная музыка заказчиками плагиатом не является обязанностью Пугачевой. За такими вещами должны следить компетентные специалисты.

«Мы разговаривали с Аллой Борисовной! Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — цитирует Вулых kp.ru.

Несмотря на то, что премьера песни Пугачевой сопровождалась скандалами, слушатели были приятно удивлены тем, что Алла Борисовна записала новую композицию в молодежном стиле.

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