Убит брат Рианны 

На Барбадосе застрелили 21-летнего двоюродного брата певицы Рианны — Тавона Кайзена Аллейна. Певица сообщила об этом на своей странице в Instagram
1/7 Юношу застрелили неизвестные в районе Сент-Майкла. Тавон получил несколько выстрелов в спину
Фото:
instagram.com/badgalriri/
2/7 В своем Instagram Рианна опубликовала серию снимков с близким человеком, которому посвятила трогательный пост
Фото:
instagram.com/badgalriri/
3/7 «Покойся с миром, кузен ... не могу поверить, что только вчера вечером держала тебя за руку! Я даже не думала, что это будет последний раз, когда я почувствовала твое тепло!!! Люблю тебя, ты навсегда со мной!»
Фото:
instagram.com/merka_95
4/7 В семь утра парень прогуливался в Бриджтауне. К нему подошел неизвестный и выстрелил несколько раз. Личность преступника пока не установлена
Фото:
instagram.com/badgalriri/
5/7 Молодого человека отправили в больницу на частном автомобиле, однако он получил несовместимые с жизнью огнестрельные ранения