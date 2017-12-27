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Убит брат Рианны
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Убит брат Рианны 

Рамблер 1 час назад
На Барбадосе застрелили 21-летнего двоюродного брата певицы Рианны — Тавона Кайзена Аллейна. Певица сообщила об этом на своей странице в Instagram
1/7  Юношу застрелили неизвестные в районе Сент-Майкла. Тавон получил несколько выстрелов в спину
Фото:
2/7  В своем Instagram Рианна опубликовала серию снимков с близким человеком, которому посвятила трогательный пост
Фото:
3/7  «Покойся с миром, кузен ... не могу поверить, что только вчера вечером держала тебя за руку! Я даже не думала, что это будет последний раз, когда я почувствовала твое тепло!!! Люблю тебя, ты навсегда со мной!»
Фото:
4/7  В семь утра парень прогуливался в Бриджтауне. К нему подошел неизвестный и выстрелил несколько раз. Личность преступника пока не установлена
Фото:
5/7  Молодого человека отправили в больницу на частном автомобиле, однако он получил несовместимые с жизнью огнестрельные ранения
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21-летний двоюродный брат поп-звезды Рианны был убит на своем родном острове Барбадосе всего через несколько часов после того, как встретил Рождество со знаменитой кузиной.

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