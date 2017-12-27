Убит брат Рианны 

3/7 «Покойся с миром, кузен ... не могу поверить, что только вчера вечером держала тебя за руку! Я даже не думала, что это будет последний раз, когда я почувствовала твое тепло!!! Люблю тебя, ты навсегда со мной!»

Фото: instagram.com/merka_95